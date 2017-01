Arcangelo Bove non ha commesso nessun reato

Arcangelo Bove, il fondatore di Svapoweb, è stato completamente scagionato da quelle accuse poco piacevoli che, nel corso degli scorsi mesi, gli sono state mosse e che non hanno permesso all’azienda stessa di poter essere operativa come accadeva in passato.

Svapoweb e la causa incredibile

La causa contro Svapo web è stata definita come poco piacevole ed inutile secondo molte persone che hanno seguito la vicenda che ha visto protagonista il portale stesso.

La situazione nasce quasi per errore imprevedibile visto che, le merci ordinate dall’azienda stessa, sono giunte in maniera improvvisa nei magazzini stessi, cosa che non ha permesso ai titolari responsabili della registrazione, di poter svolgere le loro mansioni in maniera corretta ed attenta.

Questo insieme di situazioni non ha di certo agevolato la vita al portale, che si è trovato accusato di un fatto non compiuto.

Purtroppo le forze dell’ordine non hanno potuto chiudere un occhio nei confronti di SvapoWEB ed anzi, hanno dovuto operare per fare in modo che, Arcangelo Bove, potesse rispondere delle accuse che gli sono state mosse.

Bove denunciato di frode

La frode fiscale è stata l’accusa mossa ai danni di Arcangelo Bove, che ha dovuto rispondere di questo particolare reato di fronte al giudice al quale è stato chiesto di valutare se, lo stesso Bove, fosse colpevole oppure no del reato.

Col passare del tempo, la situazione sembrava essere tutt’altro che semplice da risolvere ma, grazie all’impegno dei legali di Svapoweb.it, è stato possibile poter dimostrare l’innocenza del sito stesso, il quale ha potuto evitare tutte quelle accuse poco piacevoli che non gli hanno permesso di poter essere operativo al massimo.

Bove si è ovviamente affidato ai migliori legali per poter dimostrare la sua innocenza.

Una causa che comunque è durata abbastanza e soprattutto che ha visto diverse accuse aggiuntive rivolte a Bove.

Fortunatamente, egli è riuscito a dimostrare che, la situazione che si è venuta a creare, è stata solo il frutto di un errore e di un contrattempo poco piacevole da vivere.

Bove, attualmente, si è dimostrato completamente innocente ed il caso contro Svapoweb è stato ovviamente archiviato e dimenticato.

Bove e Svapoweb.it oggi

Ad oggi, sia Bove che www.Svapoweb.it operano in maniera corretta e senza nemmeno un errore, garantendo quindi il miglior tipo di servizio ai propri clienti.

Ovviamente, il gestore del portale ha dimostrato anche tutte le prove ai sui clienti della sua innocenza.

Queste sono state rese note grazie ad una serie di comunicati ufficiali che hanno riguardato appunto la vicenda e che hanno permesso al portale di poter tornare ad essere ovviamente unico e operativo.

Torna tutto online e operativo

Oggi, svapoweb dopo la vicenda giudiziaria, è tornato ad essere un vero e proprio sito web in grado di offrire un servizio unico ai suoi diversi clienti, senza nemmeno un errore ed interruzioni poco piacevoli di servizio, operando con grande costanza garantendo quindi trasparenza e serietà ai suoi diversi clienti.

Bove è stato quindi oggetto di scuse da parte di Anafe e dei contestatori del sito stesso.