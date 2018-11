5 passi per poter generare denaro tramite eBay

I matrimoni non sono economici! Ho scoperto la via difficile quando stavo progettando il mio. Il prezzo medio di un matrimonio oggi è di circa $ 25.000! Fortunatamente, ho trovato alcune grandi strategie di riduzione dei costi che mi hanno permesso di avere un matrimonio economico senza che il mio giorno speciale sembrasse un affare a basso costo.

Ci sono una miriade di ospiti all’asta gratuiti che possono ospitare le tue foto gratuitamente. Io uso Auctiva. L’utilizzo di un host dell’asta ti salverà dal dover pagare eBay per ospitare le immagini, e anche dal dover addebitare il tuo cliente per loro. Quindi farà risparmiare tempo e denaro.

Gli utenti di eBay Store sono dotati di diverse funzionalità come Auto Relisting, Good Till Cancelled Listings, 30 Days, 60 Days e altro. Non devi preoccuparti che il tuo articolo non venga venduto in un periodo di tempo prestabilito. I tuoi articoli rimarranno in diretta fino al momento della vendita.

Se sei già registrato su eBay come acquirente, è molto semplice convertire il tuo account in un account venditore. Basta fare clic sulla scheda “Vendi” che si trova nella parte superiore di quasi tutte le pagine. Dovrai inserire alcune informazioni aggiuntive e potrebbero chiedere il numero della tua carta di credito. Una volta che ti sei registrato come venditore, sei l’avventura come iniziata!

Lo stesso vale per il nome del tuo negozio eBay di gestione quando ne apri uno, un po ‘più tardi. Il tuo nome e il nome del negozio potrebbero legare insieme. Per esempio. Se vendi gemme, il tuo ID potrebbe essere ‘gemster’ o ‘justgems’ e il tuo negozio potrebbe essere chiamato ‘gemsters gems’ o simili. Chi potrebbe fidarsi (e anche ricordare) dell’acquirente se fosse diviso tra le tue gemme e un altro crea le gemme del negozio eBay, se il tuo concorrente è stato chiamato “plutredoper”? (Sì, so che il nome non ha senso, e saresti stupito di quanti ID eBay siano così).

La maggior parte del phishing sulla gestione di eBay Store si presenta sotto forma di acquirenti che offrono il pagamento tramite una banca al bonifico bancario o tramite un vaglia postale depositato direttamente sul tuo conto bancario. Questi metodi di pagamento richiedono di rivelare le tue informazioni personali sui numeri del tuo conto bancario e permetteranno al truffatore di effettuare acquisti online utilizzando la tua identità. Ricordati di mai e poi mai distribuire informazioni personali sul Web, a meno che non si tratti di un sito Web sicuro e affidabile.

Potresti aver notato che i Negozi eBay appaiono nei risultati di ricerca quando navighi sul Web per prodotti. Questo perché il tuo Negozio eBay ha un URL univoco (indirizzo web) proprio come un sito web. Che cosa significa questo per te?

Una volta che hai scritto il tuo piano, non metterlo in un cassetto e non pensarci più. Toglila ogni pochi mesi per vedere che stai restando in pista. Se qualcosa cambia nel tuo business di eBay (nuovi prodotti, ecc.) Puoi aggiornare il piano per riflettere il nuovo percorso. Soprattutto, un piano aziendale ti aiuta a organizzarti.