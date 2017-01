Tecnologia e salute: le migliori App contro lo stress

Lo stress viene definito come il male dei nostri tempi perchè rende la vita molto più difficile, infatti vivere sotto pressione è diventata la costante per molte persone che non riescono letteralmente a trovare un momento da dedicare a se stessi.

Le cause dello stress sono molteplici, differenti da persona a persona, per alcuni è il lavoro, per altri la famiglia, per altri ancora il partner, insomma, ad ognuno il suo. Purtroppo le situazioni stressanti danneggiano fortemente la quotidianità, penalizzando la visione di se e il rapporto con gli altri, per questa ragione occorre cercare, per quanto possibile, di porvi rimedio, con ogni mezzo a disposizione.

Fortunatamente, la tecnologia ci viene in aiuto, proponendo degli strumenti che consentono di alleggerire la mente e di riposare dopo la solita giornataccia. Le app costituiscono oramai una costante dei nostri smartphone e usarle nel modo corretto consente di vivere molto più serenamente e con il sorriso sulle labbra. Coloro che le hanno inventate, e sperimentate per primi, testimoniano un sostanziale cambiamento della qualità della vita che migliora sensibilmente, sin dai primi giorni.

Tra le app che aiutano a combattere lo stress non possono di certo mancare quelle riferibili allo Yoga. Lo Yoga è una disciplina che mette in diretta correlazione la mente ed il corpo e si esplica attraverso degli esercizi fisici.

Non si tratta propriamente di uno sport, ma di una disciplina che, basandosi sugli equilibri e la tensione muscolare, consente di modellare il corpo anche mediante la giusta coordinazione del respiro. Lo yoga permette di alleggerirsi dallo stress quotidiano perchè isola la mente dai pensieri che la turbano e, allo stesso tempo, la rende più elastica, tale da sopportare le incombenze di ogni giorno.

Altre app molto interessanti sono quelle relative alla meditazione. La meditazione è una pratica affascinante, propria dei Paesi orientali che consente letteralmente di estraniarsi dal dolore e da ogni altra sensazione fastidiosa. Tali app permettono di eseguire una seduta di meditazione ascoltando ad esempio il suono del mare o i rumori della natura, ricreando un’atmosfera favorevole in qualsiasi ambiente in cui ci si trova. Meditando si riesce ad eliminare ogni stress.

Il telefono è diventato un prolungamento di se, utilizzato in ogni momento della giornata e molti dichiarano che rappresenta la fonte primaria di stress. Attraverso tali app, invece, è possibile utilizzare la tecnologia in maniera totalmente a favore della salute, come strumento per chiudersi in raccoglimento e dimenticare un evento negativo o semplicemente una giornata no. Secondo quanto affermato da autorevoli ricerche, vivere costantemente situazioni stressanti è altamente controproducente per la salute, causa malattie cardiovascolari e neuro degenerative, pertanto è raccomandabile rallentare il ritmo e ascoltare i messaggi emessi dal proprio organismo.

Decidere di cambiare stile di vita è sicuramente la chiave per ritrovare la serenità, in una sorta di ritorno alla semplicità del passato, in cui i valori erano ben altri. Le app arrivano in aiuto per agevolare tale cambio di rotta, trovando un cammino favorevole per l’individuo, indipendentemente che si tratti di meditazione, filosofie orientali od ogni altra disciplina antistress. La salute è un bene inestimabile e, come tale, deve essere preservato al massimo con una presa di coscienza totale.