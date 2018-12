Mercatino dell’usato: la scelta giusta anche per l’ambiente

I mercatini dell’usato sono la soluzione ideale per liberarsi di tantissimi oggetti che sono ancora in ottime condizioni e sarebbe un vero peccato buttarle via.

I motivi per cui è utile un mercatino sono davvero tanti ma due in particolare possono essere davvero influenti, scopriamoli insieme. Continua a leggere!

Libera lo spazio

Siamo sempre più sotto il controllo di una società consumistica che ci porta ad acquistare tanto e a basso prezzo e a cambiare ogni anno il nostro armadio, i nostri mobili e soprammobili.

Fino a diversi anni fa invece, c’era la cura per ogni singolo oggetto che doveva durare il più possibile o meglio ancora per tutta la vita!

Il problema è che comprando ogni anno, si arriva ad un punto di saturazione, non è più possibile tenere tutto e i nostri scantinati e le nostre soffitte sono già pieni. Che peccato però gettare cose quasi nuove.

Fortunatamente esistono i mercatini come https://mercatinousatofirenze.it/ che ti permettono di rivendere i tuoi oggetti. Per poter guadagnare un po’ e sopratutto per evitare sprechi sempre più dannosi.

Aiuta l’ambiente

Questo nuovo stile di vita sicuramente non aiuta il nostro pianeta, acquisti massicci significano anche produzioni intensive che non fanno altro che inquinare. Ovviamente, gettare un mobile anche ingombrante o sacchi interi di vestiti vuol dire anche contribuire ad aumentare il numero di rifiuti che generalmente non sono riciclabili. Anche questo è un grosso problema che non dovrebbe essere dimenticato. I processi industriali e chimici che stanno dietro al grande smaltimento di rifiuti sono dannosi per l’aria che si respira quotidianamente e per la terra sui cui coltiviamo i nostri frutti.

Per questo motivo, che è sicuramente il più importante tra tutti, oltre che vendere al mercatino dell’usato è utile anche acquistare per poter dare nuova vita a qualunque oggetto ed evitare di acquistare ancora dalla grande distribuzione.

Tasche meno leggere!

Ovviamente acquistare tramite un mercatino dell’usato può far risparmiare davvero tanti soldi, si possono trovare prodotti quasi nuovi, in ottime condizioni e a prezzi davvero vantaggiosi.

Spesso, cercando con un’occhio curioso si trovano pezzi rari anche molto vintage che possono avere un valore inestimabile anche a livello affettivo.

Se da una parte diventando avvezzi dei mercatini dell’usato le tasche si alleggeriscono, dall’altra possono riempirsi vendendo tantissime varietà di oggetti dall’abbigliamento al mobilio.

I mercatini dell’usato non sono soltanto un’occasione per liberare lo spazio e guadagnare qualche soldo ma sono un’opportunità per cercare, nel piccolo, di salvaguardare un pianeta che ogni giorno risente delle nostre abitudini sempre più superficiali e consumistiche.